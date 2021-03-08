الاقتصاد

سعر النحاس بصدد تجديد السلبية– تحليل -8-3-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مستقرا حتى هذه اللحظة دون المقاومة الممتدة نحو 4.1200 ليحافظ بذلك على السيناريو التصحيحي الهابط والمقترح سابقا, تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يدعم الترجيح السلبي بتقديمه للعزم السلبي وليدعونا لانتظار وصول السعر مجددا نحو 3.8810 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر اللحظية نحو 3.5300.

 

أما بحال تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليمنحه فرصة لاستعادة الميل الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 4.4100 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي الأول للمسار الصاعد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.7500

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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