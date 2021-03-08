شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بصدد تجديد السلبية– تحليل -8-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مستقرا حتى هذه اللحظة دون المقاومة الممتدة نحو 4.1200 ليحافظ بذلك على السيناريو التصحيحي الهابط والمقترح سابقا, تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يدعم الترجيح السلبي بتقديمه للعزم السلبي وليدعونا لانتظار وصول السعر مجددا نحو 3.8810 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر اللحظية نحو 3.5300.

أما بحال تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليمنحه فرصة لاستعادة الميل الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 4.4100 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي الأول للمسار الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط