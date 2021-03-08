شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 -3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال جورج عبد الله أحد مصنعي الذهب في مصر، إن أسعار الذهب عالمياً تأثرت على مدار شهرى فبراير ومارس 2021 بصورة كبيرة وسجلت انخفاضات اقتربت من 4%، وذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات قياسية هى الأعلى منذ فبراير 2020، مشيراً إلى أن توقعات أسعار الذهب لهذا الأسبوع هو الاتجاه الصعودي المحدود خاصة مستهل تعاملات الاثنين 8 مارس 2021.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن جاذبية الذهب تأثرت بشكل كبير بعوائد السندات الأمريكية على مدار الشهرين الماضيين لتخسر أونصة الذهب أكثر من 100 دولارا، إذ هبطت من 1805 إلى 1700 دولارا الآن، لافتاً إلى أن استمرار تذبذب أسعار الذهب حتي نهاية هذا الشهر كنتيجة طبيعية لإقرار خطة التحفيز الأمريكية من قبل مجلس الشيوخ.

وأوضح، أن الذهب أغلق تداولاته هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بختام تعاملات الجمعة، إذ صعدت أونصة الذهب 11 دولار تقريباً، والتى ارتفعت من 1690 إلى 1701 دولار، وتشير توقعات أن الذهب سيفتح على ارتفاع طفيف كردة فعل طبيعية للهبوط الكبير فى أسعاره الأسبوع الماضى، حيث يعود المستثمرون للشراء مرة أخرى للاستفادة من التراجعات.

أسعار الذهب ختم تداولات هذا الأسبوع في مصر عند 752 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مسجلاً تراجعات تتراوح بين 14 إلي 16 جنيها.