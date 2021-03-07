شكرا لقرائتكم خبر عن «سفير دبي للسياحة» استقطب 180 فعالية وربع مليون مشارك منذ 2010 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أعضاء برنامج السفير على دورهم الريادي في قيادة الجهود الهادفة إلى استقطاب فعاليات الأعمال المرموقة إلى إمارة دبي، وإنشاء منصة ريادية لإنعاش حركة فعاليات الأعمال العالمية، خلال حفل أقيم في 3 مارس في فندق إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي.

ويضم أعضاء البرنامج مجموعة من الأطباء والعلماء والخبراء في العديد من القطاعات، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين وقادة الأعمال ومسؤولين حكوميين من عدة هيئات في دبي؛ إذ أسهموا في قيادة المساعي الرامية إلى استقطاب المؤتمرات واللقاءات العالمية المرموقة إلى دبي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمعرفة، ووجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات.

وقدم مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، جوائز لـ12 من المؤسسات الأعضاء خلال حفل التكريم السنوي الخاص بالبرنامج، وحضر الحفل أكثر من 150 من أعضاء البرنامج والجهات المعنية في قطاع فعاليات الأعمال.

وجهة مثالية

وأسهم برنامج السفير العام الماضي، على الرغم من تأثيرات أزمة كوفيد ـ 19، في فوز دبي باستضافة عدد من المؤتمرات الدولية التي ستُعقد خلال السنوات المقبلة، ويُتوقع أن تستقطب أكثر من 16,500 من الأخصائيين والخبراء في قطاعات مختلفة من شتى أنحاء العالم. وبفضل إسهامات برنامج السفير، فازت دبي باستضافة مجموعة من الفعاليات أبرزها مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي البحرية 2021، والمؤتمر الدولي للبيع المباشر 2023، والمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نهنئ جميع أعضاء برنامج السفير على التزامهم الراسخ وإسهاماتهم المتميزة في ضمان فوز دبي باستضافة العديد من فعاليات الأعمال الرائدة عالمياً؛ إذ يلعب البرنامج دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي العالمية بصفتها مركزاً معرفياً رائداً».

وأشار كاظم إلى أنه على الرغم من إلغاء وتأجيل قسم كبير من الفعاليات في مختلف أنحاء العالم، نجح أعضاء البرنامج في المحافظة على التواصل مع زملائهم، عبر تنسيق وعقد الاجتماعات والجلسات النقاشية الافتراضية، فضلاً عن تعزيز جاذبية دبي كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات.

مسيرة الانتعاش

وأضاف كاظم: «قادت دبي مسيرة الانتعاش العالمية في قطاع السياحة وقطاع فعاليات الأعمال. وما تزال دبي واحدة من المدن القليلة حول العالم التي توفر إمكانية استضافة المؤتمرات واللقاءات والمعارض والفعاليات الدولية الأخرى، وفق أعلى درجات الأمان والسلامة، حيث ستستضيف دولة الإمارات خلال العام الجاري، إكسبو دبي 2020، كما ستحتفي الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، لذلك نجدد ترحيبنا باهتمام السفراء المستقبليين للمساعدة في دفع عجلة اقتصاد المعرفة نحو الأمام، من خلال الانضمام إلينا لنعكس سوياً، قدرة دبي على استضافة فعاليات ناجحة ومؤثرة».

وأسهم البرنامج منذ تأسيسه عام 2010 في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، وقادت جهوده حتى نهاية عام 2020، إلى دعم الإمارة لتفوز بعروض استضافة أكثر من 180 فعالية حضرها أكثر من 250 ألف مشارك.

وإضافة إلى توزيع الجوائز، احتضنت الفعالية مجموعة من العناصر التعليمية، حيث قدمت «دبي للسياحة» لمحة عن توجهات القطاع خلال جائحة «كوفيد ـ 19» والأسس المعتمدة لتحقيق انتعاش قوي في القطاع.

كما أُقيمت جلسة حوارية ضمت مجموعة رائدة من أعضاء برنامج السفير وخبراء القطاع، ناقشوا خلالها المستجدات الناشئة في مجال تنظيم الفعاليات وكيفية إدارتها، والاستفادة من الابتكارات وطرق التفكير الجديدة لتعزيز قدرات الفعاليات.

وشهدت الفعالية حضوراً أقيم عبر الإنترنت للمتحدث العالمي والمذيع والمدرّب ديفيد ميد، الذي شارك خبراته في مجال الفعاليات الهجينة خلال العام الماضي، وآراءه حول مستقبل مشهد الفعاليات.

الشركات والفعاليات الفائزة: