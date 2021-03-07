شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو، مقابل 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

فى سياق متصل يستمر الاقتصاد فى فنزويلا فى التعثر وسط الدولرة غير الرسمية ونقص السيولة، وأعلنت حكومة نيكولاس مادورو عن إصدار مخروط نقدى جديد مع إدراج ثلاثة سندات جديدة بقيمة 200 ألف و500 ألف و1 مليون بوليفار، ولأول مرة فى البلد الكاريبى سيكون هناك هذه الفئات الكبيرة، ويتم تمييزها فقط عبر اللون والفئة، وفقا للبنك المركزى الفنزويلى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.88 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 205.24 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 205.24 ريال بما يعادل 54.70$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 188.14 ريال بما يعادل 50.14$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 179.59 ريال بما يعادل 47.86$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 153.93 ريال بما يعادل 41.02$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 119.72 ريال بما يعادل 31.91$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 102.62 ريال بما يعادل 27.35$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,383 ريال بما يعادل 1,701$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,437 ريال بما يعادل 382.89$





سعر كيلو الذهب

بنحو 205,239 ريال بما يعادل 54,698$