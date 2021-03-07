شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.84 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.82 جنيه للشراء، 51.93 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.62 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصري عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك"مصر" 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.84 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.82 جنيه.

51.96 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس كان بـ 51.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.84 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.77 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.86 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.