السودان يرفع سعر شراء القمح المحلى إلى 13500 جنيه للجوال

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأحد إنه تقرر رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفا و500 جنيه سوداني للجوال، بدلا من عشرة آلاف جنيه، مع بدء موسم الحصاد.

وقال حمدوك على تويتر بعد تدشين الحصاد بمشروع الجزيرة الزراعي الذي تديره الدولة "ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مُجزيا، بل أن يكون محفزا للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لجوال القمح".

تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة قمحا في السودان بنحو 800 ألف فدان.

كان مسؤول كبير أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الدولة تستهلك نحو 1.9 مليون طن من القمح سنويا وتنتج 700 ألف طن محليا.

وشهد السودان خفضا حادا لقيمة العملة في فبراير.