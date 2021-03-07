شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبي بنسبة 0.92% بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط 19سهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% خاسرًا 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2545.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.6 مليون سهم محققة ما قيمته 152.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1941 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 1.65%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 3.17%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.34%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.9 مليون ورقة بقيمة 40 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.82%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 4 مارس الجاري، وقرر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2021، وفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ انتخاب المجلس الجديد، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وفقًا لما تقتضيه اللوائح والقوانين النافذة، والموافقة على بيع الشركة لأسهم الخزينة والبالغ عددها 28.1 مليون سهم، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع مع تفويض الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ قرار بيع أسهم الشركة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

كما أعلنت الشركة، تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 مارس الجاري، للنظر في اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، ورفع مقترح للجمعية العمومية للشركة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإمارات للمرطبات، النتائج المالية لعام 2020، وانخفض صافي الإيرادات لعام 2020 بنسبة 37% إلى 24.8 مليون درهم إمارات مقارنةً بصافي الإيرادات لعام 2019، وتكيفت الشركة جيدًا مع تحديات الوباء واعتمدت تدبير تحسين التكلفة والادخار المستثمرة على جميع المستويات، وأدى ذلك إلى تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 41% (10.5 مليون درهم إماراتي في عام 2020 مقابل 27% (11 مليون درهم إماراتي) في عام 2019، بالإضافة إلى ذلك انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 11% إلى 18.8 مليون درهم إماراتي، وانخفض إجمالي الخسار لعام 2020 بنسبة 29% إلى 7.2 مليون درهم إماراتي.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة في الشركة، وهي خالد عبد الله القبيسي، زياد عبد الله كلداري، عبد الله رحمة الشامسي، يسري عبد الجليل الهامشي، إيمان المطوع السويدي، محمد عبيد بن عمير.