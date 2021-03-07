شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: انتهاء الاستعدادات بكل أسواق الجمهورية لإقامة معارض "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي انتهاء الاستعدادات بكافة أسواق الجمهورية علي كافة المحاور الجغرافية لإقامة معارض "أهلا رمضان " والذي ستنطلق هذا العام تحت شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك" لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالى الأسعار، بالاضافة إلى الخصومات الممنوحة منهم، وذلك بالشراكة بين القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع العام وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تلك المبادرة كاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة فى كافة أنحاء مصر وتحقيق استقرار الأسواق قبل بدء الشهر الكريم وما يتواكب معه في ارتفاع من حجم الطلب .

وقالت الحكومة إنها لديها احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة، ومن المقرر أن يتم توفير أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية حيث يجرى تنظيم 118 منفذ من حلايب إلى السلوم ومن أسوان إلى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، موضحا أنه سيشارك في المبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.

وأشار إلي أنه سيتم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ‏تنسيق وتعاون بين الغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية علي قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار علي السلع الغذائية حيث سيتم تنظيم ركن خاص بأهلا رمضان داخل كافة المحال بمختلف المحافظات ‎وسيتم تقديم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة ‏وأقل من أسعار الاسواقبنسبة تتراوح بين 15 و 35%، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏الفترة ،

وقرر مجلس الوزراء تقديم خصم 50% على تكلفة مركز المؤتمرات وأن الغرف التجارية تدعم المبادرة باكثر من 10 مليون جنيه ليتمكن المصنعين من تقديم اكبر قدر من الخصومات اثناء المبادرة.

ومن جانبه أكد العربى أن السلاسل التجارية ستستمر فى مبادرة خفض هامش الربح علي مجموعة من السلع الاساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة اثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار "المواطن اولا"

وأضاف العربى أنه يجرى الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الاساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر باسعار أقل من أسعار السوق حتى تتمكن كافة الاسر المصرية أن تستقبل الشهر المعظم ولديها احتياجاتها باسعار مناسبة.

وأشار العربى إلى أن المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث تم الإفراج الجمركي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية يوميا.

وأكد العربى أن الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم تلك المبادرة للعام السادس على التوالى حتى يتمكن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارهم وذلك مع التركيز على المنتج المحلى فى إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.

وأوضح أن المبادرة سيصاحبها حملة إعلامية للوصول إلى كافة المواطنين وتأكيد دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط .