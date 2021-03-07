شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الأرضية" تتحول لتكبد الخسارة خلال 2020 لتوقف الرحلات التجارية الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 454.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 423.4 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 403.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 41 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجياً إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة.

وقد تسبب الإيقاف المؤقت للرحلات إلى تأثير مباشر على إيرادات الشركة والتي انخفضت بنسبة 50.7%، وبمبلغ 1.288 مليار ريال سعودي. كما أثرت الجائحة بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي والذي ساهم في خسارة بلغت 22.3 مليون ريال لهذا العام.

وتراجعت المبيعات إلى 1.251 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.539 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بنحو 336.2 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 348.19 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.