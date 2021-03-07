شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 13 سنة – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المتطورة (2120) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي بنسبة بلغت 9.97% بما يعادل 3.40 نقطة، ليصل السهم إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي مستمر لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع مواصلة صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة القريبة عند 40.00، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 31.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.97 ومستوى المقاومة 40.00.