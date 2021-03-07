شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أيان (2140) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 20.58، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 7.03% بما يعادل 1.42 نقطة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.58، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.58 ومستوى المقاومة 22.95.