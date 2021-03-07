شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يعمق جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 41.20 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 40.50 فلس كمستوى أول ثم 36.5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.7 بينما مستوى المقاومة هو 41.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط