الاقتصاد

السلام العالمية (SIIS) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 07-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 0.609 ريال، ملامسا لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد ترسل السهم لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 0.55 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.63 ريال.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

 

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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