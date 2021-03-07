شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 59.90 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 57 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.7 بينما مستوى المقاومة هو 60.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط