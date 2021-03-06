شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعلن مشاركة "737 ماكس" في مئات الرحلات الجوية حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية أن طرازها "737 ماكس" شاركت في العديد من الرحلات الجوية حول العالم خلال الفترة الماضية الأمر الذي يعني انتهاء الأزمة.



وذكرت الشركة أن عدد طائرات "737 ماكس" التي ساتخدمت في رحلات جوية مؤخرا بلغ أكثر من 100 وحدة بفعل استعانة شركات أوروبية وأمريكية وغيرها هذا الطراز في المئات من الرحلات الجوية.



وأوضحت بأن ما يزيد عن ألف رحلة جوية بطائرات "737 ماكس" تم تسجيلها في الأسبوع المنتهي بالثالث من مارس/آذار من بينها نحو 400 رحلة عن طريق شركات جوية أمريكية.



يأتي ذلك بعد موافقة وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية على عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق مجددا عقب معالجة المشكلات والعيوب الفنية التي تسببت في سقوط طائرتين من ذات الطراز في أقل من 6 أشهر ووفاة 346 شخصا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الجمعة عند 223.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 229.9 دولار وأقل سعر عند 213.8 دولار.