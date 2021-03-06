شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"داو جونز" يرتفع بأكثر من 570 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الجمعة عقب تقرير الوظائف الشهري، ووسعت مكاسبها بشكل واسع النطاق رغم ارتفاع العائد على سندات الخزانة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وعقب هذه البيانات الإيجابية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر الذي ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.5% أو ما يعادل 2.26 دولار وأغلقت عند 66.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2019، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 7.5%، وبلغ أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 3.9% أو ما يعادل 2.62 دولار وأغلقت عند 69.36 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 7.7%، وبلغ أعلى سعر عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 66.6 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 572 نقطة) إلى 31496 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 31580 نقطة وأقل مستوى عند 30766 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 196 نقطة) إلى 12920 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 12941 نقطة وأقل مستوى عند 12397 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.9% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 3842 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3851 نقطة وأقل مستوى عند 3730 نقطة.