شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أدنى 1700 دولار للمرة الأولى منذ يونيو ويسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية نتيجة ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2% على غير المتوقع باستقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وعقب هذه البيانات الإيجابية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% الأمر الذي ينذر بالضغوط على الأسهم مجددا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1698.4 دولار للأوقية، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها أدنى حاجز 1700 دولار منذ يونيو/حزيران 2020، كما سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%.