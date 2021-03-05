شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صعود الدولار يضغط على البلاديوم وأغلب السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف لكنه تحت الضغوط في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على السلع والمعادن الصناعية.



ويواصل الدولار مكاسبه وترى مؤسسات استثمارية أن العملة الأمريكية مبالغ في سعرها بشكل كبير.



يأتي ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وانتعاش الدولار بالتزامن مع حركة العائد عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بإمكانية ظهور ضغوط تضخمية في وقت لاحق هذا العام.



ويقبل المستثمرون على البلاديوم نتيجة التوقعات بقوة الطلب عليه من جانب شركات السيارات الساعية لتقليل انبعاثات العوادم لا سيما أن البلاديوم يستخدم في هذا الدور.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2347.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2349 دولارا وأقل سعر عند 2314.5 دولار.