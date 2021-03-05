شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-3-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل 21.73 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع،كما استقر سعر الدولار ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.12 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.