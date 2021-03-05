شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بعد تعليقات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بعدما أدت تعليقات رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" إلى المزيد من التوترات فى الأسواق ،والعزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى فى 13 شهرا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوعين 416.7 نقطة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ،وبعد هبوط واسع للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.0% ، فى ظل عمليات بيع مفتوحة لمعظم أسهم شركات القطاع.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 1.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.583% ،وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات فوق حاجز 1.6% ، بعد التعليقات الأخير لرئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي.

قال جيروم باول يوم الخميس إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، يمكن أن يخلق بعض الضغط الصعودي على الأسعار ،وأكد على أنه يتوقع أن يتحلى البنك المركزي " بالصبر" بشأن إجراءات السياسة النقدية حتى لو شهد الاقتصاد زيادات مؤقتة فى التضخم.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 3,723.34 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7%.