شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثرا بقوة الدولار وتصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور تصريحات من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد سجل مستوى 745 الف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى بلوغ مستوى 750 ألف طلب.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا عن تقرير الوظائف الشهري للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة خلال فبراير/شباط.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أنه يتوقع ظهور بعض الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، لكن لن تكون كافية لاتخاذ قرار برفع معدل الفائدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 15.1 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1700.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1721.6 دولار وأقل سعر عند 1687.6 دولار.