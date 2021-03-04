شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع وسط قفزة في أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع انتعاش أسعار النفط الذي يعد أحد السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتحاول الدول والحكومات حول العالم تكثيف الجهود للسيطرة على فيروس كورونا من أجل العودة إلى التعافي من تداعيات الجائحة.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 115 مليون حالة إصابة على مستوى العالم بينما ارتفع عدد الوفيات أعلى مليونين و600 ألف حالة.



ويتوقع محللون ورواد في قطاع الطاقة العالمي المزيد من التعافي في الطلب في وقت لاحق هذا العام نتيجة السيطرة المتوقعة على الجائحة.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.1% إلى 64.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 64.5 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 60.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار أيضا بنسبة 5.1% إلى 67.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 67.4 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.