شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.87% بما يعادل -1.68 نقطة ليستقر على سعر 192.26 دولار، وذلك على إثر ثبات مستوى مقاومته الحالي 197.36، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 192.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 205.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه