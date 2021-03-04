شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا تتراجع فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات أولية من اتحاد مصنعي وموزعي السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة تراجعت بنحو 36 بالمئة في فبراير على أساس سنوي إذ أجبرت إجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة كوفيد-19 صالات العرض على الإغلاق.