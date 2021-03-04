شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المخاوف المحيطة بسوق السندات فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2027$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2063 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2066$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ،وحقق اليورو فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.4% ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1991$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى شهر عند 91.39 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،و العزوف عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة ، واحتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قليلا لكنه يظل بالقرب من أعلى مستوى فى عام عند 1.563% ، فى انتظار تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " فى وقت لاحق اليوم ، للحصول على المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم الأمريكية وعن مستقبل السياسة النقدية التحفيزية.

من ناحية أخري ، قال عضو البنك المركزي الأوروبي "فابيو بانيتا" إن السلطة النقدية فى منطقة اليورو يجب أن توسع مشتريات السندات أو تزيد الحصة المخصصة لها إذا لزم الأمر للحفاظ على انخفاض العائدات فى أوروبا.