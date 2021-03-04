شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "باعظيم التجارية" ترتفع 27% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال لشركة باعظيم التجارية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 27.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 32.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 27.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والادارية وكذلك انخفاض مصروفات التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 285.5 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 260.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 17.7 مليون ريال عن العام 2020.

وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 10.12 مليون سهم، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.