شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المقاومة – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.9190 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.9295 الذي يمثّل محطّتنا الإيجابية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 0.9135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد