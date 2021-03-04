شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 43.80 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 40.90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم الهام عند 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.4 بينما مستوى المقاومة هو 41.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط