الاقتصاد

استثمارات (NINV) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 04-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 165 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى أول ثم 142 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162 بينما مستوى المقاومة هو 166 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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