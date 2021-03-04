شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 165 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى أول ثم 142 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162 بينما مستوى المقاومة هو 166 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط