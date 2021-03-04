شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 119 فلس، مخترقا خط ا لاتجاه الصاعد طويل الأجل، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 120 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 114 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 121 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 118.0 بينما مستوى المقاومة هو 119.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط