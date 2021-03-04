شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 207 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، ويقترب السهم حاليا من الحد العلوي للقناة المذكور، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 200 فلس كمستوى أول ثم 192 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 205.3 بينما مستوى المقاومة هو 208.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط