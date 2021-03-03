شكرا لقرائتكم خبر عن 6% نمو محفظة «إمباور» إلى 1252 مبنى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نمو العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات التبريد ليصل إلى 1252 مبنى بنهاية 2020 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2019، ما يرسخ مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وأوضحت المؤسسة أن نوعية واستخدامات المشاريع التي جرى تزويدها بخدماتها توزعت بنسبة 64% للمباني السكنية، و15% تجارية ومكتبية، حيث زادت حصة قطاع الضيافة إلى 14% بزيادة 1% عن العام الماضي. وزادت حصة القطاع الصحي إلى 3% وتوزعت النسب الـ4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

وقامت «إمباور» في 2020 بمواصلة ربط مشاريع أيقونية فريدة في دبي بخدمات تبريد مناطق، أبرزها عين دبي أعلى عجلة ترفيهية في العالم بجزيرة بلو ووترز، إلى جانب 3 محطات لمترو دبي ضمن مسار 2020، وضمها لفندق أفاني بالم فيو، وأداجيو ذا بالم، وفندق باراماونت تاور, و7 palm إلى محفظة الفنادق التي تزودها بخدماتها.

ويُظهر أداء المؤسسة نمو طلب متزايداً من مطوري المشاريع وملاك العقارات على خدمات تبريد المناطق التي تقدمها إمباور ما يفسر النمو الضخم في محفظة المشاريع المستفيدة من خدماتها الصديقة للبيئة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور «إن نهضة دبي العمرانية رسخت توجهات صناعة التطوير العقاري في تبني حلول كفاءة في استهلاك الطاقة بما يضمن حماية أكبر للبيئة وموارد الأجيال القادمة». موضحاً أن 70% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات يستهلك في عمليات التبريد، ومن هنا تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق كونها توفر 50% من تلك الطاقة المستخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.

