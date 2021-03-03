شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض وسط ارتفاع الدولار ومتابعة حجم الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع استمرار الترقب لحجم الطلب على المعادن الصناعية.



ويتوقع محللون أن السلع والمعادن الصناعية سوف تشهد المزيد من الزيادة في الأسعار في وقت لاحق هذا العام نتيجة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.



هذا، وقد أضافوا أن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شأنه السيطرة على الجائحة وعودة الاقتصادات للمسار التعافي والنمو، وهو ما سينعكس إيجابيا على حركة الأسعار.



وفي سياق منفصل، تقبل شركات السيارات على البلاديوم من أجل استخدامه في تصنيع مكونات تخفض انبعاثات العوادم من المركبات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 2341 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 2367 دولارا وأقل سعر عند 2325.5 دولار.