بعد الانخفاض.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وأمس الثلاثاء، هبطت أسعار الذهب في مصر 9 جنيهات دفعة واحدة للجرام الواحد.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 763 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 872 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6104 جنيهات.

وذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن أسعار الذهب عالمياً انخفضت خلال تعاملات أمس، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 12.60 دولار بنسبة 0.72%، لتسجل سعر الأوقية 1725.67 دولاراً في الساعة 12: 35 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.