شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يربح 62 نقطة مدفوعًا بصعود 113 سهمًا والان مع تفاصيل الخبر
وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة فتيحى" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 9.86%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 6.85%، ثم سهم " اليمامة للحديد" بنسبة 3.31%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 525.5 مليون ريال سعودى.
فى سياق متصل، أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، توقيعها، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراء أسهم 25.5% من رأس مال شركة فوغا كلوسيت ليمتد ("الشركة المستهدفة")، هذه الصفقة ستتيح للحكير الوصول إلى موقع إلكترونى دولى رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين فى الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية لتعزيز علاماتها التجارية وتقريبها من عملائها.
في سياق منفصل أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) بلغت 125.7 مليون ريال، وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكية المجموعة (البالغة 9%) في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية.