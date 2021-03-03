شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الانخفاض – تحليل – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة بوينج (BA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل -1.25 نقطة ليستقر على سعر 223.14 دولار.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 241.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه