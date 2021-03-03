شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يكافح لاختراق مقاومة تاريخية – تحليل – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق مستوى المقاومة المحوري 35.65، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر على سعر 35.53 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 35.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 37.27.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه