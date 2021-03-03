شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،يأتي الارتفاع بدعم آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود فى ظل تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا ،لكن يكبح توسيع المكاسب تجدد مخاوف المعروض ، فى ظل احتمالات زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس ،وبعد ارتفاع على خلاف التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 61.07$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.55$، وسجل أدنى مستوي عند 59.27$ الأدنى منذ 22 شباط/فبراير الماضي ،وصعد خام برنت قرابة 2.8% إلى مستوي 64.17$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.44$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.40$ الأدنى فى أسبوع.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل احتمالات زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس.

يدعم أسعار النفط فى الوقت الحالي ،آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،وفى ظل تسارع وتيرة التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء العالم.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس غدا الخميس بهدف مناقشة تحديد مستويات الإنتاج خلال نيسان/أبريل ،ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإمدادات فى ظل تعافي مستويات الطلب ووجود عجز بالمعروض خلال الربع الأول من هذا العام.

وعلى حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى تحالف أوبك بلس الأسبوع الماضي إن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا تبدو ممكنة دون زيادة المخزونات.

وفى نفس الإطار من المقرر أن ينتهي الخفض الطوعي فى إنتاج السعودية البالغ مليون برميل يوميا بنهاية هذا الشهر ،ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت الرياض ستستعيد كل هذا الإمداد على الفور فى نيسان/أبريل المقبل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 شباط/فبراير، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل.