شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل انتعاش توقعات الطلب مع التقدم فى توزيع اللقاحات بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ أدت مؤشرات على إحراز تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى انتعاش توقعات الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، بما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 59.90 دولار للبرميل، متعافية بعد تكبد خسائر لثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.38 بالمئة، إلى 62.94 دولار للبرميل بعد تكبد خسائر لأربعة أيام.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "إجراءات التحفيز المستمرة، مع تسريع تطعيمات كوفيد-19، دعمت المعنويات".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إن بلاده سيكون لديها ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لجميع البالغين الأمريكيين بحلول نهاية مايو، وذلك بعدما وافقت ميرك آند كو على صنع تطعيم منافستها جونسون آند جونسون.

كانت العقود الآجلة متراجعة في وقت سابق من اليوم في ظل الضبابية المحيطة بحجم الإمدادات الذي ستعيده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى السوق خلال اجتماعها غدا الخميس إضافة إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

وتتوقع السوق إلى حد بعيد أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج، التي كانت الأعمق على الإطلاق، بنحو 1.5 مليون برميل يوميا مع إنهاء السعودية خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا.