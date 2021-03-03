شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-تحليل - 3-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لثبات المحاور المتمركزة عند 149.65 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة أمام المحاولات الصاعدة, بينما يشكل مستوى 147.85 دعم مهم ليقلص بثباته فرص تكبد السعر لخسائر كبيرة خلال الفترة القادمة.

مما سبق, سنبقى على الحياد لحين تحرر السعر من المحاور المسيطرة, نود التنويه هنا إلى أن اختراق السعر للمقاومة الحالية سيفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف إيجابية قد تمتد نحو 150.60 و 151.60, أما استسلامه للضغوط السلبية وتقديمه لثبات سلبي دون الدعم الإضافي سيؤكد استعداده لتقديم تداولات تصحيحية هابطة قد تدفع به للوصول نحو 147.10 و 146.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 149.60 و 148.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور