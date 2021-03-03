شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد اختبار الدعم المكسور – تحليل - 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة وارتد هبوطاً من هناك، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مناطق 59.46 كمحطة تصحيحية أولى.

نشير إلى أن كسر 62.00 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو الهدف المذكور أعلاه، ويقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم جيد للموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 64.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط