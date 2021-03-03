شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 24.60 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 26.50 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 22 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.9 بينما مستوى المقاومة هو 25.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد