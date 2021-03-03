شكرا لقرائتكم خبر عن 236 مليون جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر فبراير 2021 حوالي 76 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود 7 ألاف و 480 طرد وزن إجمالي 1604 طن 724 كيلوجرام - كما تـم الإفراج عــن 170 شـهادة سـحب جزئية بعدد 16 ألاف و 905 طرد بـوزن إجمالي 3548 طـن و 635 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خـــلال شهر فبراير 2021 حوالي 28 مليون و 459 ألف و 620 جنيهاً وإجمالي الغرامات 87 ألف و 849 جنيهاً .

بينما بلغ إجـمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 195 مليون 301 ألف 586 جنيهاً و إجــمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن الحرة المحصلة 2 مليون و 235 ألف جنيه .

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة مليون و 113 ألف جنيها وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغــة تنمية والدمغـة النسبية والنوعية ورسم الموارد المالية للدولة لشهر فبراير 2021 حوالي 4 مليون و 921 ألف جنيه .

و خـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حـوالي 4 مليون و 600 ألف و 785 جنيها .

و بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2021 حوالي 236 مليون و 748 ألف جنيه .