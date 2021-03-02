شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: الحكومة ما زالت تخطط لبيع أسهم في «أرامكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، الثلاثاء إن حكومة المملكة ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة. وِأبلغ ياسر الرميان مؤتمر سيرا ويك للطاقة «حالما نرى أن أحوال السوق تتحسن وحالما نرى انفتاحا أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة والمستثمرين، فإننا بالتأكيد سندرس بيع المزيد من أسهم الحكومة السعودية»، مضيفا أن القرار بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة أرامكو. وتملك الحكومة السعودية حصة 98 بالمئة في أرامكو في أعقاب طرح عام أولي في سوق الأسهم السعودية في أواخر 2019. (رويترز)