شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الانخفاض من أعلى مستوى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخليا عن المكاسب التي سجلها قي وقت سابق بالجلسة والتي دفعته نحو أعلى مستوى في شهر.



كان مجلس النواب الأمريكي قد في وقت سابق هذا الأسبوع وافق على خطة التحفيز المالي المقترحة من جانب إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد.



وينتظر المستثمرون تصويت مجلس الشيوخ على الخطة المقترحة من أجل تطبيقها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وتلقى الدولار دعما قويا في الآونة الأخيرة من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى 1.6% لأول مرة في أكثر من عام بالإضافة إلى اعتماد السلطات الصحية في الولايات المتحدة لقاح "جونسون أند جونسون" في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللقاح سيعطى على جرعة واحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.