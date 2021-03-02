شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع انتظار بيانات المخزون الأمريكي و"برنت" قرب 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع تحول الدولار نحو الانخفاض، وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وأفادت وكالة "رويترز" أن "أوبك" تتوقع انخفاض مخزونات النفط بنحو 400 مليون برميل في العام الجاري.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 60.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 63.9 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.