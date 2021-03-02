شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي تُحقق أرباحاً رأسمالية بـ125.7 مليون ريال من بيع حصة بشركة مدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن إتمامها بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية استثنائية بلغت 125.7 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ عملية البيع يأتي عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكية مجموعة فتيحي القابضة البالغة 9% في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية.

وبحسب البيان، سيتم استخدام حصيلة البيع في تحسين العائد على حقوق المساهمين بالمجموعة، وتحقيق توجهاتها المستقبلية بما يواكب تطلعات مساهميها.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع المذكورة على النتائج المالية الأولية الموحدة لمجموعة فتيحي القابضة للربع الأول من العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 38.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى استلام توزيعات أرباح من استثمارات بمبلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بعدم استلام توزيعات أرباح خلال الربع الثالث من عام 2019.

كذلك ارتفعت حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 6.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وحققت الشركة أرباح من بيع أسهم شركة زميلة بلغت 31.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بعدم تحقيق أرباح خلال الربع الثالث من عام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 55.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 18.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 18.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.