شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ الآن ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1976، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.1888 كهدف سلبي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 1.2064 ثم 1.2100 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1940 والمقاومة 1.2080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط