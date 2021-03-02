شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول الكويتية" تعد اتفاقية مطالبة بمبالغ إنفاقها على مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية إعداد اتفاقية شروط وأحكام تسليم وزارة الكهرباء والماء المستندات والوثائق الخاصة بمناقصة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية.

وتأخذ الشركة بعين الاعتبار إدراج أي تكاليف قامت بصرفها ضمن تلك الاتفاقية، وبما يتواءم مع قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول خلال اجتماعه في يونيو الماضي، والخاص بإلغاء برنامج الدبدبة للطاقة الشمسية.

وتقدر الكلفة التقديرية عند طرح المشروع في عام 2018 بنحو 520 مليون دينار، حسبما أوردت صحيفة "الجريدة".

يشار إلى أن "البترول الوطنية" تحملت مبالغ تم صرفها على المشروع في صورة دراستين أثبتتا عدم جدوى المشروع، خاصة مع توقيع الكويت اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي تخالف مبدأ الاعتماد على الطاقة الأحفورية لإنتاج الطاقة المتجددة.

وتلك المبالغ تقدر بنحو 1.300 مليون دينار، قبل إصدار قرار نهائي من مجلس الوزراء يحمل رقم 885، الذي صدر في يوليو الماضي، حيث تم بموجبه إلغاء المشروع وتكليف وزارة الكهرباء والماء اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجة البلاد من الطاقة المستدامة.

يذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية وافق في نهاية الشهر الماضي على طرح عدد من المناقصات الجديدة وصلت لنحو 6 مناقصات جديدة أغلبها في شركة البترول الوطنية، كما وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت بإصدار أوامر تغييرية لعقود، وذلك نظرا لتمديد العقد لمدة 6 أشهر.

ووافق جهاز المناقصات على طلب شركة نفط الكويت لطرح مناقصة استبدال الشعلة الدخانية بمراكز التجميع شمال الكويت.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.