شكرا لقرائتكم خبر عن معادن السعودية تعتزم رفع طاقة إنتاج الأسمدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" مساعد العوهلي إن أكبر شركة للتعدين في منطقة الخليج تعتزم رفع طاقة مشروعها الكبير للأسمدة في شمال البلاد هذا العام، إذ تتوقع زيادة في الطلب.

وأوضح أن عددا من العوامل يقود إلى زيادة الطلب، ويشمل ذلك نموا في الأسواق الصينية وتحسن التوقعات للعلاقات التجارية الأميركية الصينية بعد انقضاء فترة رئاسة دونالد ترمب، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف إن هناك أيضا مؤشرات على أن جائحة كوفيد-19 في انحسار وأن العالم يتأقلم مع فيروس كورونا المستجد.

وقال العوهلي أيضا إن الشركة ستركز على خفض ديونها. وتتجاوز نسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 7%، وهو ما تستهدف تقليصه إلى نحو 2.5% على مدار السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

وتوسعت معادن في السنوات الأخيرة في إنتاج الألمنيوم والفوسفات إلى جانب الذهب والنحاس، وتتوقع أن تبلغ طاقة مشروعها للأسمدة (وعد الشمال) 85% بحلول نهاية العام الجاري من 70% حاليا، وأن يبلغ كامل طاقته عند 3 ملايين طن من منتجات الأسمدة بحلول الربع الأول من 2022.

وتعتبر معادن، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي للثروة في السعودية، من ركائز خطة المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثاله بحلول 2030، إذ تنوع المصادر بخلاف النفط والغاز.

ومؤخرا، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قرارات وزارية تقضي بالموافقة على منح شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس"، التابعة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" تراخيص للكشف عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له في عدة مواقع بالشختلية التابعة لإمارة مكة المكرمة.